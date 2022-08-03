WinkСериалыСудьба резидента1-й сезон1-я серия
Судьба резидента (сериал, 1970) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
9.71970, Судьба резидента. Серия 1
Детектив, Приключения12+
Сезоны и серии
О сериале
Психологический детектив, продолжение фильма «Ошибка резидента». Советские контрразведчики решают не прекращать «игру» с противником и используют помощь перевербованного шпиона Тульева, находящегося в заключении. В западный разведцентр вновь идут шифровки за подписью «Надежда»…
СтранаСССР
ЖанрПриключения, Детектив
КачествоSD
Время79 мин / 01:19
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ВДРежиссёр
Вениамин
Дорман
- ГЖАктёр
Георгий
Жжёнов
- МНАктёр
Михаил
Ножкин
- АВАктёр
Андрей
Вертоградов
- Актёр
Ефим
Копелян
- РПАктёр
Ростислав
Плятт
- НПАктёр
Николай
Прокопович
- НГАктёр
Николай
Граббе
- ЖБАктриса
Жанна
Болотова
- ЭКАктриса
Ээве
Киви
- ЭШАктриса
Элеонора
Шашкова
- ЯСПродюсер
Яков
Сапожников
- РГПродюсер
Р.
Гиммельфарб
- БПМонтажёр
Берта
Погребинская
- МГОператор
Михаил
Гойхберг
- МТКомпозитор
Микаэл
Таривердиев