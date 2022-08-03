Судьба резидента (сериал, 1970) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Психологический детектив, продолжение фильма «Ошибка резидента». Советские контрразведчики решают не прекращать «игру» с противником и используют помощь перевербованного шпиона Тульева, находящегося в заключении. В западный разведцентр вновь идут шифровки за подписью «Надежда»…

