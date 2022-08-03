Судьба резидента. Серия 1
Wink
Сериалы
Судьба резидента
1-й сезон
1-я серия

Судьба резидента (сериал, 1970) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.71970, Судьба резидента. Серия 1
Детектив, Приключения12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Психологический детектив, продолжение фильма «Ошибка резидента». Советские контрразведчики решают не прекращать «игру» с противником и используют помощь перевербованного шпиона Тульева, находящегося в заключении. В западный разведцентр вновь идут шифровки за подписью «Надежда»…

Страна
СССР
Жанр
Приключения, Детектив
Качество
SD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Судьба резидента»