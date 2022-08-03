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Судьба резидента
1-й сезон

Судьба резидента (сериал, 1970) сезон 1 смотреть онлайн

9.71970, Судьба резидента. Сезон 1 2 серии
Детектив12+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Психологический детектив, продолжение фильма «Ошибка резидента». Советские контрразведчики решают не прекращать «игру» с противником и используют помощь перевербованного шпиона Тульева, находящегося в заключении. В западный разведцентр вновь идут шифровки за подписью «Надежда»…

Страна
СССР
Жанр
Детектив

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Судьба резидента»