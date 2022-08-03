«Посейдон» спешит на помощь (фильм, 1977) смотреть онлайн бесплатно

Слава Чигринов вместе с друзьями закончил мореходное училище. Его однокурсники выходят в открытое море на траулере «Кайра», но вскоре попадают в сильный шторм. На помощь «Кайре» отправляется спасательное судно «Посейдон», где служит Слава и командует его отец. Славе предстоит проявить все полученные в училище навыки, чтобы спасти друзей.

