«Посейдон» спешит на помощь
Wink
Фильмы
«Посейдон» спешит на помощь

«Посейдон» спешит на помощь (фильм, 1977) смотреть онлайн бесплатно

8.81977, «Посейдон» спешит на помощь
Боевик, Приключения60 мин6+

О фильме

Слава Чигринов вместе с друзьями закончил мореходное училище. Его однокурсники выходят в открытое море на траулере «Кайра», но вскоре попадают в сильный шторм. На помощь «Кайре» отправляется спасательное судно «Посейдон», где служит Слава и командует его отец. Славе предстоит проявить все полученные в училище навыки, чтобы спасти друзей.

Страна
СССР
Жанр
Боевик, Приключения
Качество
SD
Время
60 мин / 01:00

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.5 IMDb