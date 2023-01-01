Рейс 222
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Рейс 222

Рейс 222 (сериал, 1985) смотреть онлайн

8.71985, Рейс 222 1 сезон
Драмы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Солистка балета и ее муж, профессиональный спортсмен, одновременно оказываются в Нью-Йорке. Муж просит у американских властей политического убежища. Своим поступком он ставит жену перед выбором: вернуться на родину или остаться с мужем.

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Информация

Страна
СССР
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Рейс 222»

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