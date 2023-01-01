Рейс 222 (сериал, 1985) смотреть онлайн

Сюжет

Солистка балета и ее муж, профессиональный спортсмен, одновременно оказываются в Нью-Йорке. Муж просит у американских властей политического убежища. Своим поступком он ставит жену перед выбором: вернуться на родину или остаться с мужем.



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