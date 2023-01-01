Рейс 222 (сериал, 1985) смотреть онлайн

Сезоны и серии
Сюжет
Солистка балета и ее муж, профессиональный спортсмен, одновременно оказываются в Нью-Йорке. Муж просит у американских властей политического убежища. Своим поступком он ставит жену перед выбором: вернуться на родину или остаться с мужем.
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Информация
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Режиссёр
Сергей
Микаэлян
- ЛПАктриса
Лариса
Полякова
- НКАктёр
Николай
Кочнев
- АКАктёр
Александр
Колесников
- АИАктёр
Александр
Иванов
- НААктёр
Николай
Алешин
- АБАктёр
Александр
Бабанов
- ЕЯАктёр
Евгений
Яхонтов
- ГКАктёр
Герман
Катющенко
- ВБАктёр
Вилнис
Бекерис
- ГКАктёр
Георгий
Карельский
- Сценарист
Сергей
Микаэлян
- МНАктёр дубляжа
Михаил
Ножкин
- ГЖАктёр дубляжа
Георгий
Жжёнов
- Актриса дубляжа
Валентина
Талызина
- БНАктёр дубляжа
Борис
Новиков
- Актёр дубляжа
Георгий
Штиль
- САОператор
Сергей
Астахов
- СБКомпозитор
Сергей
Баневич