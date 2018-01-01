Семнадцать мгновений весны (сериал, 1973) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Легендарный шпионский детектив по роману Юлиана Семенова. Конец Второй мировой войны. Советский разведчик Максим Исаев работает в Службе безопасности СС под именем Макс Отто фон Штирлиц. Ему поручена непростая задача — сорвать тайные переговоры Германии, Великобритании и США о мире, который они собираются заключить до капитуляции Рейха. Вот только деятельность Штирлица уже начала вызывать подозрения у его немецкого начальства.



Сериал Семнадцать мгновений весны 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.