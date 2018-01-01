Семнадцать мгновений весны (сериал, 1973) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
9.71973, Семнадцать мгновений весны. Серия 1
Военный, Драма12+
Сезоны и серии
О сериале
Легендарный шпионский детектив по роману Юлиана Семенова. Конец Второй мировой войны. Советский разведчик Максим Исаев работает в Службе безопасности СС под именем Макс Отто фон Штирлиц. Ему поручена непростая задача — сорвать тайные переговоры Германии, Великобритании и США о мире, который они собираются заключить до капитуляции Рейха. Вот только деятельность Штирлица уже начала вызывать подозрения у его немецкого начальства.
СтранаСССР
ЖанрВоенный, Исторический, Приключения, Драма
Время68 мин / 01:08
Рейтинг
8.9 КиноПоиск
8.8 IMDb
- ТЛРежиссёр
Татьяна
Лиознова
- Актёр
Вячеслав
Тихонов
- Актёр
Леонид
Броневой
- ЕГАктриса
Екатерина
Градова
- РПАктёр
Ростислав
Плятт
- Актёр
Олег
Табаков
- Актёр
Евгений
Евстигнеев
- ОМАктёр
Отто
Мелис
- Актёр
Леонид
Куравлёв
- КЖАктёр
Константин
Желдин
- МЖАктёр
Михаил
Жарковский
- ЮССценарист
Юлиан
Семенов
- ЕЛПродюсер
Ефим
Лебединский
- ЕЖАктёр дубляжа
Евгений
Жариков
- АСАктёр дубляжа
Анатолий
Соловьев
- АКАктёр дубляжа
Артем
Карапетян
- Актёр дубляжа
Евгений
Весник
- ОМАктёр дубляжа
Олег
Мокшанцев
- ФРХудожник
Феликс
Ростоцкий
- ИДМонтажёр
Ида
Дорофеева
- ПКОператор
Петр
Катаев
- МТКомпозитор
Микаэл
Таривердиев