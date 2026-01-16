Борец и клоун
Wink
Фильмы
Борец и клоун

Борец и клоун (фильм, 1957) смотреть онлайн

1957, Борец и клоун
Драма, Спортивный94 мин0+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

О фильме

Фильм об одной из ярких страниц истории русского цирка. Прославленные артисты — борец Иван Поддубный и клоун-дрессировщик Анатолий Дуров — были всемирно знамениты и любимы народом. Но судьбы их полны драматических коллизий.

Страна
СССР
Жанр
Спортивный, Драма
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Борец и клоун»