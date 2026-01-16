Борец и клоун (фильм, 1957) смотреть онлайн
1957, Борец и клоун
Драма, Спортивный94 мин0+
О фильме
Фильм об одной из ярких страниц истории русского цирка. Прославленные артисты — борец Иван Поддубный и клоун-дрессировщик Анатолий Дуров — были всемирно знамениты и любимы народом. Но судьбы их полны драматических коллизий.
СтранаСССР
ЖанрСпортивный, Драма
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ББРежиссёр
Борис
Барнет
- Актёр
Станислав
Чекан
- АМАктёр
Александр
Михайлов
- АСАктёр
Анатолий
Соловьев
- БПАктёр
Борис
Петкер
- ИААктриса
Ия
Арепина
- Актёр
Георгий
Вицин
- КИАктриса
Кюнна
Игнатова
- ГААктёр
Григорий
Абрикосов
- ЛТАктёр
Леонид
Топчиев
- ГШАктёр
Григорий
Шпигель
- АГАктёр
Александр
Гумбург
- ПНАктриса
Полина
Нятко
- МКАктриса
Майя
Казакова
- СКАктёр
Степан
Каюков
- ЮМАктёр
Юрий
Медведев
- АХАктёр
Александр
Хохлов
- ВИАктёр
Владимир
Исаев
- ТЛАктриса
Тамара
Логинова
- ВДАктёр
Владимир
Дорофеев
- АХАктёр
Александр
Хвыля
- БШАктёр
Борис
Шухмин
- ИКАктёр
Иван
Крымчак
- ГФАктриса
Галина
Фролова
- ВМАктёр
Владимир
Муравьев
- МААктёр
М.
Алексеев
- ВБАктёр
Виталий
Белоглазов
- АЛАктёр
А.
Лагранский
- ЯСАктёр
Я.
Селифанов
- ВСАктриса
Валентина
Суркова
- ВЯАктёр
В.
Яновский
- ГСАктёр
Георгий
Светлани
- НГАктёр
Николай
Горлов
- АКАктёр
Афанасий
Кочетков
- АЛАктёр
Александр
Лебедев
- ЗФАктриса
Зоя
Фёдорова
- СЦАктёр
Сергей
Ценин
- ИЗАктёр
Иван
Залесский
- НПСценарист
Николай
Погодин
- ЛДПродюсер
Лев
Дурасов
- СПОператор
Сергей
Полуянов
- ЮБКомпозитор
Юрий
Бирюков