Приключение пингвиненка Лоло. Часть 1 (фильм, 1987) смотреть онлайн бесплатно

Мультфильм, Советские мультфильмы29 мин6+

О фильме

О занимательных приключениях пингвиненка Лоло, о природе и животном мире Антарктиды. Часть 1

Страна
СССР, Япония
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм
Качество
Full HD
Время
29 мин / 00:29

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

