Приключение пингвиненка Лоло. Часть 1 (фильм, 1987) смотреть онлайн бесплатно
9.61987, Приключение пингвиненка Лоло. Часть 1
Мультфильм, Советские мультфильмы29 мин6+
О фильме
О занимательных приключениях пингвиненка Лоло, о природе и животном мире Антарктиды. Часть 1
СтранаСССР, Япония
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм
КачествоFull HD
Время29 мин / 00:29
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ГСРежиссёр
Геннадий
Сокольский
- КЁРежиссёр
Кэндзи
Ёсида
- РБАктёр
Ролан
Быков
- Актёр
Вячеслав
Невинный
- Актриса
Елена
Санаева
- НГАктёр
Николай
Граббе
- ССАктриса
Светлана
Степченко
- ЛГАктриса
Людмила
Гнилова
- ЮААктёр
Юрий
Андреев
- АСАктёр
Анатолий
Соловьев
- ТКАктриса
Татьяна
Курьянова
- Актёр
Алексей
Баталов
- Сценарист
Виктор
Мережко
- ТНПродюсер
Такэо
Нисигути
- ЛМПродюсер
Лилиана
Монахова
- НСМонтажёр
Наталия
Степанцева
- АЧОператор
Александр
Чеховский