Суворов (фильм, 1940) смотреть онлайн
9.71940, Суворов
Драма, Военный107 мин0+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
О фильме
Биографический фильм о великом русском полководце генералиссимусе Александре Васильевиче Суворове, охватывающий период последних лет его жизни в эпоху царствования Павла I. В центре фильма — победа над войсками Наполеона, легендарный переход через Альпы
СтранаСССР
ЖанрВоенный, Исторический, Драма
Время107 мин / 01:47
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.8 IMDb
- МДРежиссёр
Михаил
Доллер
- ВПРежиссёр
Всеволод
Пудовкин
- НПАктёр
Николай
П. Черкасов
- АХАктёр
Александр
Ханов
- МААктёр
Михаил
Астангов
- АЯАктёр
Аполлон
Ячницкий
- ГКАктёр
Георгий
Ковров
- СКАктёр
Сергей
Килигин
- ВААктёр
Всеволод
Аксенов
- АААктёр
Александр
Антонов
- АХАктёр
Александр
Хвыля
- ГКАктриса
Галина
Кравченко
- АСАктёр
Анатолий
Соловьев
- ЕКАктриса
Елизавета
Кузюрина
- АПАктёр
Анатолий
Папанов
- АСАктёр
Александр
Смирнов
- ГФАктриса
Галина
Фролова
- БЛАктёр
Борис
Ливанов
- ВЛАктёр
Виктор
Лазарев
- ЕГАктёр
Евгений
Гуров
- АДАктриса
Александра
Данилова
- ВДАктёр
Владимир
Дорофеев
- ЮДАктёр
Юрий
Домогаров
- ВМАктёр
Владимир
Марута
- ФИАктёр
Федор
Иванов
- ГГСценарист
Георгий
Гребнер
- АКПродюсер
А.
Кравцов
- ЛПМонтажёр
Людмила
Печиева
- АГОператор
Анатолий
Головня