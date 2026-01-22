Суворов
Wink
Фильмы
Суворов

Суворов (фильм, 1940) смотреть онлайн

9.71940, Суворов
Драма, Военный107 мин0+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

О фильме

Биографический фильм о великом русском полководце генералиссимусе Александре Васильевиче Суворове, охватывающий период последних лет его жизни в эпоху царствования Павла I. В центре фильма — победа над войсками Наполеона, легендарный переход через Альпы

Страна
СССР
Жанр
Военный, Исторический, Драма
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Суворов»