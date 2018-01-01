Wink
Суворов
Актёры и съёмочная группа фильма «Суворов»

Режиссёры

Михаил Доллер

Режиссёр
Всеволод Пудовкин

Режиссёр

Актёры

Николай П. Черкасов

АктёрСуворов
Александр Ханов

АктёрПлатоныч
Михаил Астангов

АктёрАракчеев
Аполлон Ячницкий

АктёрПавел I
Георгий Ковров

АктёрПрохор
Сергей Килигин

АктёрБагратион
Всеволод Аксенов

АктёрМещерский
Александр Антонов

АктёрТюрин
Александр Хвыля

Актёр
Галина Кравченко

Актриса
Анатолий Соловьев

Актёр
Елизавета Кузюрина

Актрисабаба с детишками
Анатолий Папанов

Актёр
Александр Смирнов

Актёр
Галина Фролова

Актриса
Борис Ливанов

Актёр
Виктор Лазарев

Актёр
Евгений Гуров

Актёр
Александра Данилова

Актриса
Владимир Дорофеев

Актёр
Юрий Домогаров

Актёр
Владимир Марута

АктёрТовбухин
Федор Иванов

АктёрЕгорка

Сценаристы

Георгий Гребнер

Сценарист

Продюсеры

А. Кравцов

Продюсер

Монтажёры

Людмила Печиева

Монтажёр

Операторы

Анатолий Головня

Оператор