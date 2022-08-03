Второй раз в Крыму (фильм, 1984) смотреть онлайн бесплатно
8.51984, Второй раз в Крыму
Драма76 мин6+
О фильме
Сергей Князев – ветеран Великой Отечественной, принимавший участие во взятии Берлина. Однажды его по состоянию здоровья оправили в крымский санаторий. Последний раз он здесь был еще до войны, и с тех пор прошло немало времени. Много жертв принесено во имя мирной жизни. И все же на этот раз все не так радостно, как раньше, когда он здесь был с семьей. Но его отношение к происходящему меняет знакомство с мальчиком и его старшей сестрой, в жизни которых он принимает непосредственное участие.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ГЮАктёр
Георгий
Юматов
- АЛАктёр
Андрей
Ломов
- СГАктёр
Сергей
Гусак
- ВЛАктриса
Валерия
Лиходей
- Актриса
Муза
Крепкогорская
- ЕФАктриса
Елена
Финогеева
- НВАктриса
Наталья
Вилькина
- АПАктёр
Андрей
Петров
- ВКАктёр
Виктор
Корешков
- МЗАктриса
Мария
Зубарева
- ВЖСценарист
Владимир
Железников
- ТБМонтажёр
Тамара
Беляева
- ТКМонтажёр
Тамара
Кривошеина
- МООператор
Марк
Осепьян
- ЮСКомпозитор
Юрий
Саульский