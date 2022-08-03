Второй раз в Крыму (фильм, 1984) смотреть онлайн бесплатно

Второй раз в Крыму
Второй раз в Крыму

Сергей Князев – ветеран Великой Отечественной, принимавший участие во взятии Берлина. Однажды его по состоянию здоровья оправили в крымский санаторий. Последний раз он здесь был еще до войны, и с тех пор прошло немало времени. Много жертв принесено во имя мирной жизни. И все же на этот раз все не так радостно, как раньше, когда он здесь был с семьей. Но его отношение к происходящему меняет знакомство с мальчиком и его старшей сестрой, в жизни которых он принимает непосредственное участие.

СССР
Драма
SD
76 мин / 01:16

6.2 КиноПоиск
6.5 IMDb