Второй раз в Крыму (фильм, 1984) смотреть онлайн бесплатно

Сергей Князев – ветеран Великой Отечественной, принимавший участие во взятии Берлина. Однажды его по состоянию здоровья оправили в крымский санаторий. Последний раз он здесь был еще до войны, и с тех пор прошло немало времени. Много жертв принесено во имя мирной жизни. И все же на этот раз все не так радостно, как раньше, когда он здесь был с семьей. Но его отношение к происходящему меняет знакомство с мальчиком и его старшей сестрой, в жизни которых он принимает непосредственное участие.

