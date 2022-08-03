Случай в тайге (фильм, 1954) смотреть онлайн

В сибирское промысловое хозяйство из Москвы едет молодой ученый Андрей, чтобы внедрить разработанный им новый метод разведения соболя. По приезде Андрей конфликтует с лучшим охотником района Федором, уличив его в браконьерстве. Обидевшись, Федор уходит из промхоза - и ставит Андрея в трудную ситуацию.

