Случай в тайге
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Случай в тайге (фильм, 1954) смотреть онлайн

9.11954, Случай в тайге
Боевик, Семейный85 мин12+

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О фильме

В сибирское промысловое хозяйство из Москвы едет молодой ученый Андрей, чтобы внедрить разработанный им новый метод разведения соболя. По приезде Андрей конфликтует с лучшим охотником района Федором, уличив его в браконьерстве. Обидевшись, Федор уходит из промхоза - и ставит Андрея в трудную ситуацию.

Страна
СССР
Жанр
Семейный, Боевик
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Случай в тайге»