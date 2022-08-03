Случай в тайге (фильм, 1954) смотреть онлайн
9.11954, Случай в тайге
Боевик, Семейный85 мин12+
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О фильме
В сибирское промысловое хозяйство из Москвы едет молодой ученый Андрей, чтобы внедрить разработанный им новый метод разведения соболя. По приезде Андрей конфликтует с лучшим охотником района Федором, уличив его в браконьерстве. Обидевшись, Федор уходит из промхоза - и ставит Андрея в трудную ситуацию.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ЮЕРежиссёр
Юрий
Егоров
- ЮПРежиссёр
Юрий
Победоносцев
- ББАктёр
Борис
Битюков
- РШАктриса
Римма
Шорохова
- АААктёр
Александр
Антонов
- АКАктёр
Анатолий
Кубацкий
- ГЦАктёр
Гомбожап
Цыдынжапов
- Актриса
Муза
Крепкогорская
- ИКАктёр
Иван
Кузнецов
- ЦШАктёр
Цырен
Шагжин
- ПЛАктёр
Петр
Любешкин
- КНАктёр
Константин
Немоляев
- ЛИСценарист
Людмила
Иванусьева
- ВМПродюсер
Владимир
Марон
- КУХудожник
Константин
Урбетис
- ЛЖМонтажёр
Лидия
Жучкова
- ЖМОператор
Жозеф
Мартов
- ИШОператор
Игорь
Шатров
- НБКомпозитор
Николай
Будашкин