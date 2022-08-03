Ляна
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Ляна

Ляна (фильм, 1955) смотреть онлайн

8.51955, Ляна
Мюзикл, Комедия72 мин18+

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О фильме

На конкурс художественной самодеятельности в Кишинeве приходят трое друзей-музыкантов Алексей, Андрий и Гриша, а также их подруги Ляна и Парася. Победитель будет выступать в Москве. К сожалению, грамоты, выписанные ребятам за победу, в тайне забирает себе председатель колхоза – в назидание за низкие показатели труда. Друзья отказываются выступать во всесоюзном финале, и просят Ляну и Парасю поддержать их.

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Мюзикл
Качество
SD
Время
72 мин / 01:12

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.3 IMDb