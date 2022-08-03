На конкурс художественной самодеятельности в Кишинeве приходят трое друзей-музыкантов Алексей, Андрий и Гриша, а также их подруги Ляна и Парася. Победитель будет выступать в Москве. К сожалению, грамоты, выписанные ребятам за победу, в тайне забирает себе председатель колхоза – в назидание за низкие показатели труда. Друзья отказываются выступать во всесоюзном финале, и просят Ляну и Парасю поддержать их.

