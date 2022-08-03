Ляна (фильм, 1955) смотреть онлайн
8.51955, Ляна
Мюзикл, Комедия72 мин18+
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О фильме
На конкурс художественной самодеятельности в Кишинeве приходят трое друзей-музыкантов Алексей, Андрий и Гриша, а также их подруги Ляна и Парася. Победитель будет выступать в Москве. К сожалению, грамоты, выписанные ребятам за победу, в тайне забирает себе председатель колхоза – в назидание за низкие показатели труда. Друзья отказываются выступать во всесоюзном финале, и просят Ляну и Парасю поддержать их.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ББРежиссёр
Борис
Барнет
- КИАктриса
Кюнна
Игнатова
- АШАктёр
Александр
Шворин
- Актриса
Муза
Крепкогорская
- РМАктёр
Раднэр
Муратов
- Актёр
Леонид
Гайдай
- ЕУАктёр
Евгений
Урече
- ДЛАктёр
Дмитрий
Лысенко
- ККАктёр
Константин
Константинов
- НГАктёр
Николай
Горлов
- ВТАктриса
Валентина
Телегина
- ББСценарист
Борис
Барнет
- АКАктёр дубляжа
Анатолий
Кубацкий
- ЭРХудожница
Эльза
Рапопорт
- ЖМОператор
Жозеф
Мартов