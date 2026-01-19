Деловые люди (фильм, 1963) смотреть онлайн
9.41963, Деловые люди
Драма, Комедия80 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
О фильме
Сборник короткометражных фильмов по новеллам О'Генри: «Дороги, которые мы выбираем», «Родственные души», «Вождь краснокожих».
Наибольшая популярность выпала на долю последней новеллы - столь уморительны оказались злоключения незадачливых похитителей юного сорванца.
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Леонид
Гайдай
- РПАктёр
Ростислав
Плятт
- Актёр
Георгий
Вицин
- ЮНАктёр
Юрий
Никулин
- АСАктёр
Алексей
Смирнов
- СТАктёр
Сергей
Тихонов
- АШАктёр
Александр
Шворин
- ГМАктёр
Георгий
Милляр
- ВГАктёр
Виктор
Громов
- ВПАктёр
Владимир
Пицек
- ВУАктёр
Виктор
Уральский
- Сценарист
Леонид
Гайдай
- ОГСценарист
О.
Генри
- ВСПродюсер
Виктор
Слонимский
- ВАПродюсер
В.
Агеев
- ААМонтажёр
Алла
Абрамова
- КБОператор
Константин
Бровин
- ГФКомпозитор
Георгий
Фиртич