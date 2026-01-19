Деловые люди
Wink
Фильмы
Деловые люди

Деловые люди (фильм, 1963) смотреть онлайн

9.41963, Деловые люди
Драма, Комедия80 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

О фильме

Сборник короткометражных фильмов по новеллам О'Генри: «Дороги, которые мы выбираем», «Родственные души», «Вождь краснокожих».

Наибольшая популярность выпала на долю последней новеллы - столь уморительны оказались злоключения незадачливых похитителей юного сорванца.

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Драма
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Деловые люди»