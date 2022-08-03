Они сражались за Родину
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Они сражались за Родину

Они сражались за Родину (фильм, 1975) смотреть онлайн

9.81975, Они сражались за Родину
Драма, Военный136 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

О фильме

Июль 1942 года. На подступах к Сталинграду обескровленные, измотанные советские войска ведут тяжелые оборонительные бои, неся огромные потери… Фильм рассказывает о подвиге рядовых солдат, любви к родной земле, об истинной цене победы…

Страна
СССР
Жанр
Военный, Драма
Качество
SD
Время
136 мин / 02:16

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Они сражались за Родину»