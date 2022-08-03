Они сражались за Родину (фильм, 1975) смотреть онлайн
9.81975, Они сражались за Родину
Драма, Военный136 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
О фильме
Рейтинг
8.6 КиноПоиск
7.7 IMDb
- СБРежиссёр
Сергей
Бондарчук
- ВШАктёр
Василий
Шукшин
- Актёр
Вячеслав
Тихонов
- СБАктёр
Сергей
Бондарчук
- ГБАктёр
Георгий
Бурков
- ЮНАктёр
Юрий
Никулин
- Актёр
Иван
Лапиков
- НГАктёр
Николай
Губенко
- АРАктёр
Андрей
Ростоцкий
- НВАктёр
Николай
Волков
- НШАктёр
Николай
Шутько
- СБСценарист
Сергей
Бондарчук
- МШСценарист
Михаил
Шолохов
- ИЛПродюсер
Игорь
Лазаренко
- ИЕАктёр дубляжа
Игорь
Ефимов
- Актриса дубляжа
Наталья
Гундарева
- НБХудожница
Надежда
Бузина
- ЕММонтажёр
Елена
Михайлова
- ВЮОператор
Вадим
Юсов
- ВОКомпозитор
Вячеслав
Овчинников