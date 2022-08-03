Бриллиантовая рука (фильм, 1968) смотреть онлайн
О фильме
Комедийный фильм «Бриллиантовая рука» — это легендарный творческий тандем Юрия Никулина и Андрея Миронова. Это песня «Про зайцев» и знаменитое проклятье «Чтоб ты жил на одну зарплату». Это кинокартина, которую любят и смотрят вот уже более полувека.
Простодушный, но честный советский служащий Семен Горбунков впервые в жизни отправляется за границу в туристическую поездку. Путешествие на теплоходе обещает стать незабываемым, но к тому, что произойдет далее, судьба мужчину не готовила. Контрабандисты, приняв Горбункова за кого-то другого, прячут в гипсе на его сломанной руке драгоценности. Теперь жизнь Семена Семеновича полна приключений: преступники пытаются вернуть себе золото-бриллианты, милиция старается изловить злоумышленников, а за всем происходящим из тени наблюдает таинственный и грозный Шеф.
Стоит только начать смотреть фильм «Бриллиантовая рука», и у вас не останется вопросов, почему комедия Леонида Гайдая стала по-настоящему «народной».
Рейтинг
- Режиссёр
Леонид
Гайдай
- ЮНАктёр
Юрий
Никулин
- АМАктёр
Андрей
Миронов
- АПАктёр
Анатолий
Папанов
- Актриса
Нина
Гребешкова
- Актёр
Станислав
Чекан
- ВГАктёр
Владимир
Гуляев
- Актриса
Нонна
Мордюкова
- Актриса
Светлана
Светличная
- РФАктёр
Роман
Филиппов
- ГШАктёр
Григорий
Шпигель
- Сценарист
Леонид
Гайдай
- ЯКСценарист
Яков
Костюковский
- МССценарист
Морис
Слободской
- ААПродюсер
Аркадий
Ашкинази
- АКАктриса дубляжа
Антонина
Кончакова
- Актриса дубляжа
Аида
Ведищева
- КРАктриса дубляжа
Клара
Румянова
- КТАктёр дубляжа
Константин
Тыртов
- Актёр дубляжа
Георгий
Вицин
- ВЯМонтажёр
Валентина
Янковская
- АЗКомпозитор
Александр
Зацепин