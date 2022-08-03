Комедийный фильм «Бриллиантовая рука» — это легендарный творческий тандем Юрия Никулина и Андрея Миронова. Это песня «Про зайцев» и знаменитое проклятье «Чтоб ты жил на одну зарплату». Это кинокартина, которую любят и смотрят вот уже более полувека.



Простодушный, но честный советский служащий Семен Горбунков впервые в жизни отправляется за границу в туристическую поездку. Путешествие на теплоходе обещает стать незабываемым, но к тому, что произойдет далее, судьба мужчину не готовила. Контрабандисты, приняв Горбункова за кого-то другого, прячут в гипсе на его сломанной руке драгоценности. Теперь жизнь Семена Семеновича полна приключений: преступники пытаются вернуть себе золото-бриллианты, милиция старается изловить злоумышленников, а за всем происходящим из тени наблюдает таинственный и грозный Шеф.



Стоит только начать смотреть фильм «Бриллиантовая рука», и у вас не останется вопросов, почему комедия Леонида Гайдая стала по-настоящему «народной».

