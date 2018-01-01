Wink
Антонина Кончакова
Карьера
Актриса, Актриса дубляжа
Дата рождения
14 февраля 1928 г. (86 лет)
Дата смерти
28 сентября 2014 г.

Фильмография

Актриса

Актриса дубляжа