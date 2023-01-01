Граф Монте-Кристо (фильм, 1953) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

По доносу собственных друзей, Эдмон Дантес, был признан виновным в государственной измене и заключен в зловещий замок Иф. Ему суждено было умереть в заточении, но судьба сводит юношу с другим заключенным - аббатом Фариа, который перед смертью раскрывает Дантесу тайну о несметных сокровищах, с�прятанных на затерянном в море острове Монте-Кристо и подсказывает идею побега. Совершив дерзкий побег из тюрьмы, Дантес разыскивает сокровища аббата и возвращается в свой город под именем Графа Монте-Кристо, чтобы вершить справедливый суд над теми, кто был причастен к его заточению в темницу.



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