Граф Монте-Кристо (фильм, 1953) смотреть онлайн бесплатно
9.31953, Le comte de Monte-Cristo
Драмы, Мелодрамы177 мин12+
Сюжет
По доносу собственных друзей, Эдмон Дантес, был признан виновным в государственной измене и заключен в зловещий замок Иф. Ему суждено было умереть в заточении, но судьба сводит юношу с другим заключенным - аббатом Фариа, который перед смертью раскрывает Дантесу тайну о несметных сокровищах, с�прятанных на затерянном в море острове Монте-Кристо и подсказывает идею побега. Совершив дерзкий побег из тюрьмы, Дантес разыскивает сокровища аббата и возвращается в свой город под именем Графа Монте-Кристо, чтобы вершить справедливый суд над теми, кто был причастен к его заточению в темницу.
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Информация
СтранаФранция, Италия
КачествоSD
ЖанрыПриключения, Драмы, Мелодрамы
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.1 IMDb
- РВРежиссёр
Робер
Вернэ
- ЖМАктёр
Жан
Маре
- ЛААктриса
Лия
Аманда
- ДИАктёр
Даниэль
Ивернель
- ФЛАктёр
Фолько
Люлли
- ЛСАктёр
Луи
Сенье
- КЖАктриса
Клод
Жениа
- ЖТАктёр
Жан
Темерсон
- ФААктриса
Франс
Асслен
- ЖБАктёр
Жюльен
Берто
- ЛБАктёр
Люсьен
Блондо
- ДИСценарист
Даниэль
Ивернель
- АДСценарист
Александр
Дюма отец
- ЖНСценарист
Жорж
Невё
- РВСценарист
Робер
Вернэ
- ВХАктёр дубляжа
Виктор
Хохряков
- АКАктриса дубляжа
Антонина
Кончакова
- КТАктёр дубляжа
Константин
Тыртов
- АЮАктёр дубляжа
Александр
Юрьев
- КНАктёр дубляжа
Константин
Николаев
- ЖКХудожник
Жорж
К. Бенда
- РЖОператор
Роберт
Жюйяр
- ЖВКомпозитор
Жан
Винер