Когда деревья были большими (фильм, 1961) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Знаменитая драма Льва Кулиджанова с Юрием Никулиным — о безработном слесаре, выдающим себя за отца деревенской сироты. У Кузьмы Иорданова во время войны умерла жена, он лишился работы и пристрастился к алкоголю. Раньше он был умелым слесарем, теперь же довольствуется редкими заработками. Однажды он получает травму, пытаясь поднять по лестнице стиральную машину, и попадает в больницу. Женщина, которой помогал Иорданов, навещает его в палате. Она рассказывает о родной деревне, все жители которой растили девушку Наташу, потерявшую родителей. Кузьме приходит идея приехать туда и завить, что именно он — отец Наташи. Девушка верит незнакомому мужчине, а Иорданов пытается начать новую жизнь. Как долго у него получится обманывать окружающих, узнаете из фильма «Когда деревья были большими», который можно смотреть в хорошем качестве в видеосервисе Wink онлайн.
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Информация
Рейтинг
- ЛКРежиссёр
Лев
Кулиджанов
- ИГАктриса
Инна
Гулая
- ЮНАктёр
Юрий
Никулин
- Актёр
Леонид
Куравлёв
- ЕМАктриса
Екатерина
Мазурова
- ВШАктёр
Василий
Шукшин
- Актриса
Людмила
Чурсина
- ЕКАктриса
Елена
Королёва
- ЕМАктриса
Евгения
Мельникова
- Актёр
Аркадий
Трусов
- ПШАкт�ёр
Павел
Шальнов
- НФСценарист
Николай
Фигуровский
- ЛКПродюсер
Лев
Кулиджанов
- БКПродюсер
Борис
Краковский
- АСАктёр дубляжа
Алексей
Сафонов
- НБХудожница
Н.
Бабурина
- НЛМонтажёр
Наталья
Логинова
- ВГОператор
Валерий
Гинзбург
- ЛАКомпозитор
Леонид
Афанасьев