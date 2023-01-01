Когда деревья были большими (фильм, 1961) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Знаменитая драма Льва Кулиджанова с Юрием Никулиным — о безработном слесаре, выдающим себя за отца деревенской сироты. У Кузьмы Иорданова во время войны умерла жена, он лишился работы и пристрастился к алкоголю. Раньше он был умелым слесарем, теперь же довольствуется редкими заработками. Однажды он получает травму, пытаясь поднять по лестнице стиральную машину, и попадает в больницу. Женщина, которой помогал Иорданов, навещает его в палате. Она рассказывает о родной деревне, все жители которой растили девушку Наташу, потерявшую родителей. Кузьме приходит идея приехать туда и завить, что именно он — отец Наташи. Девушка верит незнакомому мужчине, а Иорданов пытается начать новую жизнь. Как долго у него получится обманывать окружающих, узнаете из фильма «Когда деревья были большими», который можно смотреть в хорошем качестве в видеосервисе Wink онлайн.



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