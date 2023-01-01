WinkФильмыКогда деревья были большимиАктёры и съёмочная группа фильма «Когда деревья были большими»
Актёры и съёмочная группа фильма «Когда деревья были большими»
Режиссёры
Актёры
АктрисаНаташа
Инна Гулая
АктёрКузьма Иорданов
Юрий Никулин
АктёрЛёнька
Леонид Куравлёв
АктрисаАнастасия Борисовна
Екатерина Мазурова
Актёрпредседатель колхоза
Василий Шукшин
АктрисаЗоя
Людмила Чурсина
АктрисаНюрка
Елена Королёва
Актрисапроводница
Евгения Мельникова
Актёрдядя Гриша
Аркадий Трусов
Актёручастковый милиционер