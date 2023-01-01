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Когда деревья были большими
Актёры и съёмочная группа фильма «Когда деревья были большими»

Актёры и съёмочная группа фильма «Когда деревья были большими»

Режиссёры

Лев Кулиджанов

Лев Кулиджанов

Режиссёр

Актёры

Инна Гулая

Инна Гулая

АктрисаНаташа
Юрий Никулин

Юрий Никулин

АктёрКузьма Иорданов
Леонид Куравлёв

Леонид Куравлёв

АктёрЛёнька
Екатерина Мазурова

Екатерина Мазурова

АктрисаАнастасия Борисовна
Василий Шукшин

Василий Шукшин

Актёрпредседатель колхоза
Людмила Чурсина

Людмила Чурсина

АктрисаЗоя
Елена Королёва

Елена Королёва

АктрисаНюрка
Евгения Мельникова

Евгения Мельникова

Актрисапроводница
Аркадий Трусов

Аркадий Трусов

Актёрдядя Гриша
Павел Шальнов

Павел Шальнов

Актёручастковый милиционер

Сценаристы

Николай Фигуровский

Николай Фигуровский

Сценарист

Продюсеры

Лев Кулиджанов

Лев Кулиджанов

Продюсер
Борис Краковский

Борис Краковский

Продюсер

Актёры дубляжа

Алексей Сафонов

Алексей Сафонов

Актёр дубляжа

Художники

Н. Бабурина

Н. Бабурина

Художница

Монтажёры

Наталья Логинова

Наталья Логинова

Монтажёр

Операторы

Валерий Гинзбург

Валерий Гинзбург

Оператор

Композиторы

Леонид Афанасьев

Леонид Афанасьев

Композитор