Чучело
Wink
Детям
Чучело

Чучело (фильм, 1983) смотреть онлайн

1983, Чучело
Драма, Кино для детей120 мин12+
О фильме

Фильм снят по мотивам одноименной повести В. Железникова. История чистой, мужественной и самоотверженной девочки Лены, прозванной одноклассниками «чучелом», заставит вас на многое взглянуть другими глазами.

Страна
СССР
Жанр
Кино для детей, Драма
Качество
SD
Время
120 мин / 02:00

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Чучело»