Чучело (фильм, 1983) смотреть онлайн
1983, Чучело
Драма, Кино для детей120 мин12+
О фильме
Фильм снят по мотивам одноименной повести В. Железникова. История чистой, мужественной и самоотверженной девочки Лены, прозванной одноклассниками «чучелом», заставит вас на многое взглянуть другими глазами.
СтранаСССР
ЖанрКино для детей, Драма
КачествоSD
Время120 мин / 02:00
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.7 IMDb
- РБРежиссёр
Ролан
Быков
- Актриса
Кристина
Орбакайте
- ЮНАктёр
Юрий
Никулин
- Актриса
Елена
Санаева
- ДЕАктёр
Дмитрий
Егоров
- КФАктриса
Ксения
Филиппова
- АТАктриса
Анна
Толмачева
- ММАктриса
Марина
Мартанова
- Актриса
Светлана
Крючкова
- РБАктёр
Ролан
Быков
- ОБАктёр
Олег
Быков
- РБСценарист
Ролан
Быков
- ВЖСценарист
Владимир
Железников
- СВПродюсер
Сергей
Вульман
- ЛЕМонтажёр
Людмила
Елян
- АМОператор
Анатолий
Мукасей
- СГКомпозитор
Софья
Губайдулина