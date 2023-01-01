Новенькая (фильм, 1968) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Быстрее, выше, сильнее, моложе! Пронзительная драма о жизни в большом спорте.



Валя Чернова занимается гимнастикой в кружке от работы. Ее тренер так вдохновлена успехами девушки, что приглашает знакомого посмотреть на ее выступление. Этим знакомым оказывается тренер национ�альной сборной, который недолго думая приглашает Валю к себе в команду. Однако в сборной далеко не все рады новичкам, и только 32-летняя Ольга, прославленная гимнастка приветливо относится к новой коллеге. Она помогает Вале не обращать внимания на других, привыкнуть и войти в русло тренировок и жизни сборной. Валя и правда начинает делать успехи, причем такие, что на мировой чемпионат тренер решает взять ее, а не Ольгу...



Способна ли девушка пойти по головам ради своей мечты или дружба окажется важнее? Узнайте в драматической картине от создателя Ералаша «Новенькая» — фильм 1968 года доступен онлайн на Wink.



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