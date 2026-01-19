О судьбе эстрадной певицы Анны Стрельцовой. Несколько раз она пытается бросить эстраду, чувствуя, что у нее нет материала, на котором она могла бы полностью раскрыть свой талант. Но она ищет и находит свой стиль, свой жанр, свои песни. Она проходит непростой жизненный путь: расстается с мужем, становится матерью и, наконец, переживает большое сильное чувство.

