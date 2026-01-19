Женщина, которая поет (фильм, 1978) смотреть онлайн
8.91978, Женщина, которая поет
Мюзикл, Мелодрама74 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
О фильме
О судьбе эстрадной певицы Анны Стрельцовой. Несколько раз она пытается бросить эстраду, чувствуя, что у нее нет материала, на котором она могла бы полностью раскрыть свой талант. Но она ищет и находит свой стиль, свой жанр, свои песни. Она проходит непростой жизненный путь: расстается с мужем, становится матерью и, наконец, переживает большое сильное чувство.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.8 IMDb
- АОРежиссёр
Александр
Орлов
- АПАктриса
Алла
Пугачёва
- НВАктёр
Николай
Волков мл.
- АБАктриса
Алла
Будницкая
- АХАктёр
Александр
Хочинский
- ВДАктриса
Виктория
Духина
- ВААктёр
Вадим
Александров
- ВШАктёр
Владимир
Шубарин
- Актёр
Илья
Рутберг
- ЮБАктёр
Юрий
Белов
- ЭБАктриса
Элеонора
Беляева
- АССценарист
Анатолий
Степанов
- ВКПродюсер
Виталий
Кривонощенко
- ОРМонтажёр
О.
Рут
- АПКомпозитор
Алла
Пугачёва
- АЗКомпозитор
Александр
Зацепин
- ЛГКомпозитор
Леонид
Гарин