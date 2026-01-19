Женщина, которая поет
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Женщина, которая поет

Женщина, которая поет (фильм, 1978) смотреть онлайн

8.91978, Женщина, которая поет
Мюзикл, Мелодрама74 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

О фильме

О судьбе эстрадной певицы Анны Стрельцовой. Несколько раз она пытается бросить эстраду, чувствуя, что у нее нет материала, на котором она могла бы полностью раскрыть свой талант. Но она ищет и находит свой стиль, свой жанр, свои песни. Она проходит непростой жизненный путь: расстается с мужем, становится матерью и, наконец, переживает большое сильное чувство.

Страна
СССР
Жанр
Мюзикл, Мелодрама
Время
74 мин / 01:14

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Женщина, которая поет»