Биография

Лидия Смирнова — театральная и киноактриса. Лауреат Сталинской премии, Народная артистка СССР. Родилась в Мензелинске 13 февраля 1915 года. С ранних лет Лидия мечтала стать актрисой или балериной. Однако сложная судьба изменила ее планы. После окончания школы девушке пришлось подать документы в промышленно-экономическое училище, затем ее направили в авиационный вуз. Она оказалась упорной и настойчивой, поэтому, узнав о наборе в театральное училище, решила попробовать свои силы, и стала студенткой. Кинокарьера Лидии Смирновой началась в 1938 году со съемок в картине «Новая Москва». После этого она сыграла роли в кинолентах «Моя любовь», «Она защищает родину», «Парень из нашего города» и других. Актриса снималась без перерыва до 2005 года, установив актерский рекорд.