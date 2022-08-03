Художник-модельер Сергей Бодров становится председателем месткома текстильной фабрики провинциального городка. Его личность и взгляды не нравятся директрисе фабрики Людмиле Лыхиной. Ее отношения с Бодровым портятся еще больше, когда тот начинает упорно настаивать на выпуске новой коллекции одежды, созданной по последней моде.

