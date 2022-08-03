Красиво жить не запретишь
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Красиво жить не запретишь

Красиво жить не запретишь (фильм, 1982) смотреть онлайн бесплатно

8.21982, Красиво жить не запретишь
Комедия63 мин12+

О фильме

Художник-модельер Сергей Бодров становится председателем месткома текстильной фабрики провинциального городка. Его личность и взгляды не нравятся директрисе фабрики Людмиле Лыхиной. Ее отношения с Бодровым портятся еще больше, когда тот начинает упорно настаивать на выпуске новой коллекции одежды, созданной по последней моде.

Страна
СССР
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
63 мин / 01:03

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Красиво жить не запретишь»