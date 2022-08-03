Красиво жить не запретишь (фильм, 1982) смотреть онлайн бесплатно
8.21982, Красиво жить не запретишь
Комедия63 мин12+
О фильме
Художник-модельер Сергей Бодров становится председателем месткома текстильной фабрики провинциального городка. Его личность и взгляды не нравятся директрисе фабрики Людмиле Лыхиной. Ее отношения с Бодровым портятся еще больше, когда тот начинает упорно настаивать на выпуске новой коллекции одежды, созданной по последней моде.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.5 IMDb
- АВРежиссёр
Антон
Васильев
- ВФАктёр
Виктор
Фокин
- ТРАктриса
Татьяна
Ромашина
- Актриса
Лидия
Смирнова
- ЛФАктриса
Лидия
Федосеева-Шукшина
- ГБАктёр
Георгий
Бурков
- БНАктёр
Борис
Новиков
- ИМАктриса
Ирина
Маликова
- Актриса
Ирина
Скобцева
- ЕВАктриса
Елена
Валаева
- ККАктриса
Клавдия
Козлёнкова
- ВЧСценарист
Валентин
Черных
- ИЗПродюсер
Игорь
Зуев
- ТГХудожница
Тамара
Горшенина
- СООператор
Сергей
Онуфриев
- АЗКомпозитор
Александр
Зацепин