Дача (фильм, 1973) смотреть онлайн

8.81973, Дача
Комедия84 мин0+
Скопив на дачу денег и облюбовав подходящий домик, супруги Петровы решили не мешкая вступить в права владения. Прямо из сберкассы жена едет на садовый участок, а мужу предстоит расплатиться в Москве с хозяевами. Однако толстая пачка денег исчезает из его кармана…

Страна
СССР
Жанр
Комедия
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb

