Дача (фильм, 1973) смотреть онлайн
О фильме
Скопив на дачу денег и облюбовав подходящий домик, супруги Петровы решили не мешкая вступить в права владения. Прямо из сберкассы жена едет на садовый участок, а мужу предстоит расплатиться в Москве с хозяевами. Однако толстая пачка денег исчезает из его кармана…
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb
- КВРежиссёр
Константин
Воинов
- АВАктёр
Александр
Вокач
- Актриса
Лидия
Смирнова
- ЛШАктриса
Людмила
Шагалова
- Актёр
Евгений
Евстигнеев
- Актриса
Людмила
Гурченко
- Актёр
Олег
Табаков
- РМАктриса
Роза
Макагонова
- ВБАктёр
Владимир
Басов
- АПАктёр
Анатолий
Папанов
- Актриса
Клара
Лучко
- ГЮАктёр
Георгий
Юматов
- Актёр
Станислав
Чекан
- НГАктёр
Николай
Граббе
- АКАктёр
Александр
Коняшин
- ЕНАктриса
Елена
Николаева
- ППАктёр
Петр
Полев
- НПАктёр
Николай
Парфёнов
- КВСценарист
Константин
Воинов
- ЗВМонтажёр
Зинаида
Веревкина
- ЛКОператор
Леонид
Крайненков
- ЯФКомпозитор
Ян
Френкель