Дача (фильм, 1973) смотреть онлайн

Скопив на дачу денег и облюбовав подходящий домик, супруги Петровы решили не мешкая вступить в права владения. Прямо из сберкассы жена едет на садовый участок, а мужу предстоит расплатиться в Москве с хозяевами. Однако толстая пачка денег исчезает из его кармана…

