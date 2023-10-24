Моя любовь (фильм, 1940) смотреть онлайн бесплатно
9.41940, Моя любовь
Комедия, Мюзикл76 мин6+
О фильме
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ВКРежиссёр
Владимир
Корш-Саблин
- Актриса
Лидия
Смирнова
- ИПАктёр
Иван
Переверзев
- ВЧАктёр
Владимир
Чобур
- ФЧАктёр
Феликс
Черноусько
- МКАктриса
Мария
Ключарева
- НКАктриса
Н.
Крикунова
- АМАктёр
Алексей
Матов
- ВШАктёр
Владимир
Шишкин
- МШАктриса
Мария
Шлёнская
- НСАктёр
Николай
Соколов
- ИПСценарист
Иосиф
Прут
- ДШОператор
Давид
Шлюглейт
- ИДКомпозитор
Исаак
Дунаевский