Моя любовь

Моя любовь (фильм, 1940) смотреть онлайн бесплатно

9.41940, Моя любовь
Комедия, Мюзикл76 мин6+

О фильме

Милая и добрая девушка усыновила малыша - и это привело к забавным недоразумениям в ее отношениях с поклонниками и к полной ясности в установлении мнимых и настоящих чувств...

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Мюзикл, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.2 IMDb