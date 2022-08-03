Зимний вечер в Гаграх (фильм, 1985) смотреть онлайн

Главный герой фильма, некогда знаменитый чечеточник, кумир публики, живет ныне скромно и незаметно. Он репетитор танцев в эстрадном коллективе, где блещут иные «звезды»… И вдруг все меняется: к старому артисту словно возвращается молодость. Так подействовала на него встреча с несколько странным молодым человеком, который пришел со сломанной ногой и попросил, чтобы его научили «бить степ»…

