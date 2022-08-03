Зимний вечер в Гаграх (фильм, 1985) смотреть онлайн

Зимний вечер в Гаграх
О фильме

Главный герой фильма, некогда знаменитый чечеточник, кумир публики, живет ныне скромно и незаметно. Он репетитор танцев в эстрадном коллективе, где блещут иные «звезды»… И вдруг все меняется: к старому артисту словно возвращается молодость. Так подействовала на него встреча с несколько странным молодым человеком, который пришел со сломанной ногой и попросил, чтобы его научили «бить степ»…

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Мюзикл, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Зимний вечер в Гаграх»