Зимний вечер в Гаграх (фильм, 1985) смотреть онлайн
9.61985, Зимний вечер в Гаграх
Мюзикл, Драма85 мин0+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
О фильме
Главный герой фильма, некогда знаменитый чечеточник, кумир публики, живет ныне скромно и незаметно. Он репетитор танцев в эстрадном коллективе, где блещут иные «звезды»… И вдруг все меняется: к старому артисту словно возвращается молодость. Так подействовала на него встреча с несколько странным молодым человеком, который пришел со сломанной ногой и попросил, чтобы его научили «бить степ»…
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Карен
Шахназаров
- Актёр
Евгений
Евстигнеев
- Актёр
Александр
Панкратов-Чёрный
- Актриса
Наталья
Гундарева
- Актёр
Сергей
Никоненко
- Актёр
Петр
Щербаков
- АНАктёр
Аркадий
Насыров
- Актриса
Светлана
Аманова
- АИАктриса
Анна
Иванова
- ГБАктёр
Георгий
Бурков
- Актёр
Александр
Ширвиндт
- АБСценарист
Александр
Бородянский
- Сценарист
Карен
Шахназаров
- ВКПродюсер
Владимир
Клименко
- НДХудожница
Н.
Дианова
- ЛММонтажёр
Лидия
Милиоти
- ВШОператор
Владимир
Шевцик
- АККомпозитор
Анатолий
Кролл