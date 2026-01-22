Подранки (фильм, 1976) смотреть онлайн
1976, Подранки
Драма92 мин12+
О фильме
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb
- НГРежиссёр
Николай
Губенко
- Актёр
Юозас
Будрайтис
- ГБАктёр
Георгий
Бурков
- Актёр
Александр
Калягин
- АЧАктёр
Алексей
Черствов
- БЗАктёр
Бухути
Закариадзе
- ЖБАктриса
Жанна
Болотова
- РБАктёр
Ролан
Быков
- Актёр
Евгений
Евстигнеев
- НГАктёр
Николай
Губенко
- Актриса
Наталья
Гундарева
- НГСценарист
Николай
Губенко
- ВЦПродюсер
Владимир
Цейтлин
- АКОператор
Александр
Княжинский