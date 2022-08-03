Собака на сене (сериал, 1977) смотреть онлайн
Любовь графини и ее секретаря натыкается на барьер социального неравенства, но хитроумный слуга знает, как им помочь. Фильм «Собака на сене» — знаменитая советская комедия, главные роли в которой сыграли Маргарита Терехова и Михаил Боярский.
Однажды ночью графиня Диана де Бельфлор узнает, что ее горничная Марсела тайно встречается с секретарем Теодоро. Поначалу госпожа благословляет этот роман, но постепенно понимает, что ее саму влечет к молодому и умному Теодоро. Но где это видано, чтобы графиня связывала свою жизнь с простолюдином! Диана начинает истязать себя и возлюбленного, то даря ему надежду, то вновь забирая ее. Но у слуги Тристана зреет план, как сделать их счастливыми.
Любимые актеры и узнаваемые песни ждут вас в экранизации пьесы Лопе де Веги «Собака на сене» 1977 года. Смотреть онлайн в хорошем качестве ее вы сможете на Wink.
- ЯФРежиссёр
Ян
Фрид
- Актриса
Маргарита
Терехова
- Актёр
Михаил
Боярский
- Актёр
Армен
Джигарханян
- ЕПАктриса
Елена
Проклова
- Актриса
Зинаида
Шарко
- ВИАктёр
Виктор
Ильичев
- ИДАктёр
Игорь
Дмитриев
- Актёр
Николай
Караченцов
- ГИАктриса
Гелена
Ивлиева
- АКАктёр
Алексей
Кожевников
- ЯФСценарист
Ян
Фрид
- МЛСценарист
Михаил
Лозинский
- ГППродюсер
Григорий
Прусовский
- ЕДАктриса дубляжа
Елена
Дриацкая
- ИЕАктёр дубляжа
Игорь
Ефимов
- Актёр дубляжа
Михаил
Боярский
- АДАктёр дубляжа
Александр
Демьяненко
- ЕШОператор
Евгений
Шапиро
- ГГКомпозитор
Геннадий
Гладков