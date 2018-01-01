Собака на сене (сериал, 1977) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Любовь графини и ее секретаря натыкается на барьер социального неравенства, но хитроумный слуга знает, как им помочь. Фильм «Собака на сене» — знаменитая советская комедия, главные роли в которой сыграли Маргарита Терехова и Михаил Боярский.



Однажды ночью графиня Диана де Бельфлор узнает, что ее горничная Марсела тайно встречается с секретарем Теодоро. Поначалу госпожа благословляет этот роман, но постепенно понимает, что ее саму влечет к молодому и умному Теодоро. Но где это видано, чтобы графиня связывала свою жизнь с простолюдином! Диана начинает истязать себя и возлюбленного, то даря ему надежду, то вновь забирая ее. Но у слуги Тристана зреет план, как сделать их счастливыми.



Любимые актеры и узнаваемые песни ждут вас в экранизации пьесы Лопе де Веги «Собака на сене» 1977 года. Смотреть онлайн в хорошем качестве ее вы сможете на Wink.



