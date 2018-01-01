Собака на сене. Серия 2
Wink
Сериалы
Собака на сене
1-й сезон
2-я серия
9.71977, Собака на сене. Серия 2
Комедия12+

Собака на сене (сериал, 1977) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Любовь графини и ее секретаря натыкается на барьер социального неравенства, но хитроумный слуга знает, как им помочь. Фильм «Собака на сене» — знаменитая советская комедия, главные роли в которой сыграли Маргарита Терехова и Михаил Боярский.

Однажды ночью графиня Диана де Бельфлор узнает, что ее горничная Марсела тайно встречается с секретарем Теодоро. Поначалу госпожа благословляет этот роман, но постепенно понимает, что ее саму влечет к молодому и умному Теодоро. Но где это видано, чтобы графиня связывала свою жизнь с простолюдином! Диана начинает истязать себя и возлюбленного, то даря ему надежду, то вновь забирая ее. Но у слуги Тристана зреет план, как сделать их счастливыми.

Любимые актеры и узнаваемые песни ждут вас в экранизации пьесы Лопе де Веги «Собака на сене» 1977 года. Смотреть онлайн в хорошем качестве ее вы сможете на Wink.

Сериал Собака на сене 1 сезон 2 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
СССР
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
63 мин / 01:03

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Собака на сене»