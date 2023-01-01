Биография

Елена Дриацкая – актриса, певица. Родилась в 1951 году. После музыкального училища работала в школе, но когда получила приглашение в театр – не отказалась. На следующий год, в 1975-м, поступила в театральный вуз, чтобы стать дипломированной актрисой музыкальной комедии. Одновременно с учебой играла на сцене, выступала в концертах, делала грамзаписи, пела в кинофильмах вместо актрис. Первая театральная роль Дриацкой была сыграна в двухчастной постановке 1975 года «Отражение». В спектакле звучали песни военной тематики. В 1976 году актриса исполняет небольшую роль в картине «Небесные ласточки». Помимо игры в кадре, она поет партии главной героини Денизы. Это не первый опыт вокального озвучивания кинолент: поет Дриацкая в фильмах с 1970 года. В 1976 году актриса исполняет роль Клариче в популярной ленте «Труффальдино из Бергамо». Поет она и за себя, и за Смеральдину. Голос актрисы звучит в музыкальных фильмах последующих лет. Она поет в «Туфлях с золотыми пряжками», в кинематографической версии комедии «Собака на сене», в трехсерийной ленте «Д’Артаньян и три мушкетера». Болезнь голосовых связок прервала карьеру актрисы. К работе она вернулась нескоро...