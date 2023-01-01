Молодой Папа (сериал, 2016) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+54 мин
Молодой Папа
Сезон 1 Серия 1
- 18+55 мин
Молодой Папа
Сезон 1 Серия 2
- 18+57 мин
Молодой Папа
Сезон 1 Серия 3
- 18+54 мин
Молодой Папа
Сезон 1 Серия 4
- 18+55 мин
Молодой Папа
Сезон 1 Серия 5
- 18+53 мин
Молодой Папа
Сезон 1 Серия 6
- 18+44 мин
Молодой Папа
Сезон 1 Серия 7
- 18+55 мин
Молодой Папа
Сезон 1 Серия 8
- 18+52 мин
Молодой Папа
Сезон 1 Серия 9
- 18+55 мин
Молодой Папа
Сезон 1 Серия 10
Сюжет
Дерзкая драма Паоло Соррентино, которая выявляет скрытые пороки католической церкви. В роли Папы Римского — обаятельный Джуд Лоу.
Сорокасемилетний кардинал Ленни Белардо известен своим спокойным нравом, что придает ему репутацию весьма покладистого человека в Ватикане. Когда интриги и махинации приводят к его избранию в качестве самого молодого Папы в истории, Ленни принимает имя Пий XIII. Однако вопреки ожиданиям сторонников, о�н отказывается быть марионеткой и принимает решение самостоятельно управлять Ватиканом. Внедряя новые правила и нормы, Ленни стремится изменить систему и поднять церковь на новый уровень. Однако один из кардиналов пытается подстроить ситуацию, чтобы сбить его с праведного пути.
Сможет ли Пий XIII устоять против искушения, узнаете в этой саркастичной драме. Смотрите сериал «Молодой папа» в подписке Amediateka на Wink.
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Информация
СтранаФранция, Испания, Великобритания, Италия, США
ЖанрыДрамы, Зарубежные
Рейтинг
- ПСРежиссёр
Паоло
Соррентино
- Актёр
Джуд
Лоу
- Актриса
Дайан
Китон
- Актёр
Сильвио
Орландо
- ХКАктёр
Хавьер
Камара
- СШАктёр
Скотт
Шеп�ерд
- СдАктриса
Сесиль
де Франс
- Актриса
Людивин
Санье
- ТБАктёр
Тони
Берторелли
- Актёр
Джеймс
Кромуэлл
- ИОАктёр
Игнацио
Олива
- ПССценарист
Паоло
Соррентино
- УКСценарист
Умберто
Контарелло
- ТГСценарист
Тони
Гризони
- СРСценарист
Стефано
Рулли
- КБПродюсер
Каролин
Беньо
- АКАктёр дубляжа
Александр
Койгеров
- ЕДАктриса дубляжа
Елена
Дриацкая
- ВЗАктёр дубляжа
Валерий
Захарьев
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- АВАктёр дубляжа
Артемий
Веселов
- ЛФХудожница
Людовика
Феррарио
- ДДХудожник
Дж.
Деннис Вашингтон
- КТМонтажёр
Кристьяно
Травальоли
- ЛБОператор
Лука
Бигацци
- ЛМКомпозитор
Леле
Маркителли