Молодой Папа
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Молодой Папа
9.12016, The Young Pope 1 сезон
Драмы, Зарубежные18+
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Молодой Папа (сериал, 2016) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Дерзкая драма Паоло Соррентино, которая выявляет скрытые пороки католической церкви. В роли Папы Римского — обаятельный Джуд Лоу.

Сорокасемилетний кардинал Ленни Белардо известен своим спокойным нравом, что придает ему репутацию весьма покладистого человека в Ватикане. Когда интриги и махинации приводят к его избранию в качестве самого молодого Папы в истории, Ленни принимает имя Пий XIII. Однако вопреки ожиданиям сторонников, он отказывается быть марионеткой и принимает решение самостоятельно управлять Ватиканом. Внедряя новые правила и нормы, Ленни стремится изменить систему и поднять церковь на новый уровень. Однако один из кардиналов пытается подстроить ситуацию, чтобы сбить его с праведного пути.

Сможет ли Пий XIII устоять против искушения, узнаете в этой саркастичной драме. Смотрите сериал «Молодой папа» в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодой Папа»

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