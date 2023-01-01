Молодой Папа (сериал, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Дерзкая драма Паоло Соррентино, которая выявляет скрытые пороки католической церкви. В роли Папы Римского — обаятельный Джуд Лоу.



Сорокасемилетний кардинал Ленни Белардо известен своим спокойным нравом, что придает ему репутацию весьма покладистого человека в Ватикане. Когда интриги и махинации приводят к его избранию в качестве самого молодого Папы в истории, Ленни принимает имя Пий XIII. Однако вопреки ожиданиям сторонников, о�н отказывается быть марионеткой и принимает решение самостоятельно управлять Ватиканом. Внедряя новые правила и нормы, Ленни стремится изменить систему и поднять церковь на новый уровень. Однако один из кардиналов пытается подстроить ситуацию, чтобы сбить его с праведного пути.



Сможет ли Пий XIII устоять против искушения, узнаете в этой саркастичной драме. Смотрите сериал «Молодой папа» в подписке Amediateka на Wink.



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