Молодой Папа. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Молодой Папа
1-й сезон
4-я серия
9.12016, The Young Pope
Драмы18+
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Молодой Папа (сериал, 2016) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Итог папских выборов в Ватикане был предрешен, но, ко всеобщему удивлению, Папой стал совершенно неожиданный кандидат — 47-летний итальянец из Америки Ленни Белардо. Ватиканская верхушка начинает плести интриги против самонадеянного новичка, не желающего мириться с церковной коррупцией.

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодой Папа»