Молодой Папа (сериал, 2016) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

9.02016, The Young Pope
Драма18+
Сезоны и серии
- 18+54 мин
Молодой Папа
Сезон 1 Серия 1
- 18+55 мин
Молодой Папа
Сезон 1 Серия 2
- 18+57 мин
Молодой Папа
Сезон 1 Серия 3
- 18+54 мин
Молодой Папа
Сезон 1 Серия 4
- 18+55 мин
Молодой Папа
Сезон 1 Серия 5
- 18+53 мин
Молодой Папа
Сезон 1 Серия 6
- 18+44 мин
Молодой Папа
Сезон 1 Серия 7
- 18+55 мин
Молодой Папа
Сезон 1 Серия 8
- 18+52 мин
Молодой Папа
Сезон 1 Серия 9
- 18+55 мин
Молодой Папа
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Итог папских выборов в Ватикане был предрешен, но, ко всеобщему удивлению, Папой стал совершенно неожиданный кандидат — 47-летний итальянец из Америки Ленни Белардо. Ватиканская верхушка начинает плести интриги против самонадеянного новичка, не желающего мириться с церковной коррупцией.
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.3 IMDb
- ПСРежиссёр
Паоло
Соррентино
- Актёр
Джуд
Лоу
- Актриса
Дайан
Китон
- Актёр
Сильвио
Орландо
- ХКАктёр
Хавьер
Камара
- СШАктёр
Скотт
Шеперд
- СдАктриса
Сесиль
де Франс
- Актриса
Людивин
Санье
- ТБАктёр
Тони
Берторелли
- Актёр
Джеймс
Кромуэлл
- ИОАктёр
Игнацио
Олива
- ПССценарист
Паоло
Соррентино
- УКСценарист
Умберто
Контарелло
- ТГСценарист
Тони
Гризони
- СРСценарист
Стефано
Рулли
- КБПродюсер
Каролин
Беньо
- АКАктёр дубляжа
Александр
Койгеров
- ЕДАктриса дубляжа
Елена
Дриацкая
- ВЗАктёр дубляжа
Валерий
Захарьев
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- АВАктёр дубляжа
Артемий
Веселов
- ЛФХудожница
Людовика
Феррарио
- ДДХудожник
Дж.
Деннис Вашингтон
- КТМонтажёр
Кристьяно
Травальоли
- ЛБОператор
Лука
Бигацци
- ЛМКомпозитор
Леле
Маркителли