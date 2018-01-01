Самый лучший друг (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Немецкая овчарка, участвующая в собачьих боях, получает травму и сбегает от своего хозяина. Девочка Пейдж находит пса на улице и берет его домой, пряча от своего отца. Вместе с бабушкой они отводят жив�отное к ветеринару, который сразу понимает, как именно пса использовали до этого, и предупреждает, что он может стать чересчур агрессивным. В это время прежний хозяин упорно пытается вернуть овчарку себе.
Самый лучший друг смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
4.9 IMDb
- ПРРежиссёр
Патрик
Ри
- РОАктёр
Райан
О’Нан
- КУАктриса
Кэтлин
Уорфел
- МДАктёр
Мэттью
Дж. Линдблом
- БФАктриса
Бруклин
Фанк
- МДАктриса
Мишель
Догарти
- СКАктёр
Скотт
Кордес
- ФОАктёр
Фрэнк
Окли III
- ОУАктёр
Оуэн
Уинклер
- ЧКАктёр
Чад
Креншоу
- ЭРСценарист
Эмбер
Рэпп
- ПРПродюсер
Патрик
Ри
- ЭРПродюсер
Эмбер
Рэпп
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- ЕДАктриса дубляжа
Елена
Дриацкая
- КЕАктёр дубляжа
Константин
Ефимов
- НЯАктриса дубляжа
Ниёле
Яушева
- АЖАктриса дубляжа
Александра
Жарова
- ПРМонтажёр
Патрик
Ри