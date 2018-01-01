Самый лучший друг
Wink
Детям
Самый лучший друг
8.62018, Belong to Us
Драмы80 мин12+

Самый лучший друг (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Немецкая овчарка, участвующая в собачьих боях, получает травму и сбегает от своего хозяина. Девочка Пейдж находит пса на улице и берет его домой, пряча от своего отца. Вместе с бабушкой они отводят животное к ветеринару, который сразу понимает, как именно пса использовали до этого, и предупреждает, что он может стать чересчур агрессивным. В это время прежний хозяин упорно пытается вернуть овчарку себе.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Самый лучший друг»

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