Самый лучший друг (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Немецкая овчарка, участвующая в собачьих боях, получает травму и сбегает от своего хозяина. Девочка Пейдж находит пса на улице и берет его домой, пряча от своего отца. Вместе с бабушкой они отводят жив�отное к ветеринару, который сразу понимает, как именно пса использовали до этого, и предупреждает, что он может стать чересчур агрессивным. В это время прежний хозяин упорно пытается вернуть овчарку себе.



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