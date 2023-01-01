Wink
Детям
Самый лучший друг
Актёры и съёмочная группа фильма «Самый лучший друг»

Актёры и съёмочная группа фильма «Самый лучший друг»

Режиссёры

Патрик Ри

Патрик Ри

Patrick Rea
Режиссёр

Актёры

Райан О’Нан

Райан О’Нан

Ryan O'Nan
АктёрTravis
Кэтлин Уорфел

Кэтлин Уорфел

Kathleen Warfel
АктрисаHazel
Мэттью Дж. Линдблом

Мэттью Дж. Линдблом

Matthew J. Lindblom
АктёрDecklin
Бруклин Фанк

Бруклин Фанк

Brooklyn Funk
АктрисаPaige
Мишель Догарти

Мишель Догарти

Michelle Daugharthy
АктрисаRobin
Скотт Кордес

Скотт Кордес

Scott Cordes
АктёрMercer
Фрэнк Окли III

Фрэнк Окли III

Frank Oakley III
АктёрDetective Dale Brady
Оуэн Уинклер

Оуэн Уинклер

Owen Winkler
АктёрBrandon
Чад Креншоу

Чад Креншоу

Chad Crenshaw
АктёрMitch

Сценаристы

Эмбер Рэпп

Эмбер Рэпп

Amber Rapp
Сценарист

Продюсеры

Патрик Ри

Патрик Ри

Patrick Rea
Продюсер
Эмбер Рэпп

Эмбер Рэпп

Amber Rapp
Продюсер

Актёры дубляжа

Олег Фёдоров

Олег Фёдоров

Актёр дубляжа
Елена Дриацкая

Елена Дриацкая

Актриса дубляжа
Константин Ефимов

Константин Ефимов

Актёр дубляжа
Ниёле Яушева

Ниёле Яушева

Актриса дубляжа
Александра Жарова

Александра Жарова

Актриса дубляжа

Монтажёры

Патрик Ри

Патрик Ри

Patrick Rea
Монтажёр