Диббук (фильм, 2019) смотреть онлайн

Молодой еврей соглашается провести ритуал у тела умершего, но сталкивается с жестоким демоном. Психологический хоррор, вдохновленный традициями хасидов.



Когда-то Яков был членом хасидской общины, но из-за трагического происшествия отдалился от религии. После очередного собрания группы поддержки для евреев, оказавшихся в похожей ситуации, к Якову обращается его бывший раввин с необычной просьбой: за приличный гонорар на одну ночь взять на себя обязанности шомера, то есть человека, отгоняющего злых духов от тела усопшего. Идея Якову не по душе, но ему слишком нужны деньги, поэтому он соглашается. Скорбящая вдова миссис Литвак, страдающая болезнью Альцгеймера, уверена, что Яков не готов провести ритуал для ее мужа. Она считает, что в тело покойного вселился демон. Однако все уже решено, и молодой человек остается наедине с умершим. Этой ночью ему придется столкнуться не только с нечистью, но и снова пережить травму из собственного прошлого.



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