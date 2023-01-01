Джек Восьмеркин — «американец»
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Джек Восьмеркин — «американец»

Джек Восьмеркин — «американец» (сериал, 1986) смотреть онлайн

8.81986, Джек Восьмеркин — «американец» 1 сезон
Комедии12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Яша Восьмеркин мальчишкой попал в Америку, но, узнав, что в России произошла революция, решил вернуться домой… Так Яша, ставший в Америке Джеком, сделался русским фермером и начал на родной земле внедрять в жизнь свои американские замыслы…


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Информация

Страна
СССР
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Джек Восьмеркин — «американец»»

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