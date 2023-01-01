Джек Восьмеркин — «американец» (сериал, 1986) смотреть онлайн

Сюжет

Яша Восьмеркин мальчишкой попал в Америку, но, узнав, что в России произошла революция, решил вернуться домой… Так Яша, ставший в Америке Джеком, сделался русским фермером и начал на родной земле внедрять в жизнь свои американские замыслы…







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