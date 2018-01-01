Джек Восьмеркин — «американец» (сериал, 1986) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Яша Восьмеркин мальчишкой попал в Америку, но, узнав, что в России произошла революция, решил вернуться домой… Так Яша, ставший в Америке Джеком, сделался русским фермером и начал на родной земле внедрять в жизнь свои американские замыслы…





Сериал Джек Восьмеркин — «американец» 1 сезон 2 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.