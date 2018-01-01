Джек Восьмеркин — «американец» (сериал, 1986) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
8.91986, Джек Восьмеркин — «американец». Серия 1
Комедия12+
Сезоны и серии
О сериале
Яша Восьмеркин мальчишкой попал в Америку, но, узнав, что в России произошла революция, решил вернуться домой… Так Яша, ставший в Америке Джеком, сделался русским фермером и начал на родной земле внедрять в жизнь свои американские замыслы…
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ЕТРежиссёр
Евгений
Татарский
- АКАктёр
Александр
Кузнецов
- ЛМАктриса
Любовь
Малиновская
- ИРАктриса
Ирина
Ракшина
- МВАктёр
Михаил
Васьков
- Актёр
Лев
Дуров
- НСАктриса
Надежда
Смирнова
- Актёр
Евгений
Евстигнеев
- Актёр
Александр
Галибин
- ЮЧАктриса
Юлия
Чекмарева
- АКАктёр
Алексей
Кожевников
- АКСценарист
Анатолий
Козак
- ЕТСценарист
Евгений
Татарский
- Сценарист
Аркадий
Тигай
- ВАХудожник
Виктор
Амельченков
- ВМОператор
Валерий
Мюльгаут
- АЖКомпозитор
Александр
Журбин