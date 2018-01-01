Джек Восьмеркин — «американец». Серия 1
Wink
Сериалы
Джек Восьмеркин — «американец»
1-й сезон
1-я серия

Джек Восьмеркин — «американец» (сериал, 1986) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.91986, Джек Восьмеркин — «американец». Серия 1
Комедия12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Яша Восьмеркин мальчишкой попал в Америку, но, узнав, что в России произошла революция, решил вернуться домой… Так Яша, ставший в Америке Джеком, сделался русским фермером и начал на родной земле внедрять в жизнь свои американские замыслы…

Сериал Джек Восьмеркин — «американец» 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
СССР
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
63 мин / 01:03

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Джек Восьмеркин — «американец»»