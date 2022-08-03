Не болит голова у дятла (фильм, 1974) смотреть онлайн бесплатно

Мальчик влюбляется в отличницу и мечтает стать джазовым музыкантом. Фильм «Не болит голова у дятла» — нежная школьная драма про первую любовь, трогательный дебют Динары Асановой.



Сева Мухин, которого прозвали Мухой не только за его фамилию, но и за настойчивый характер, знакомится с прилежной девочкой Ирой, которая учится в школе на одни пятерки. Стройная фигурка, две косички и веселый нрав сразу западают в сердце мальчишки-семиклассника. Товарищ Севы Лева Булкин по кличке Батон тоже влюблен в Иру. Дневные свидания сменяются частыми репетициями, ведь Муха обожает джазовую музыку и хочет стать музыкантом. Все свое свободное время он занимается на кое-как собранной ударной установке. Когда заканчивается учеба и начинаются каникулы, Муха понимает, что предстоящее лето многое изменит в его жизни.



Насладится поэтичной картиной о взрослении можно, если смотреть «Не болит голова у дятла», фильм 1974 года, онлайн на видеосервисе Wink.

