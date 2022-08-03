Все остается людям (фильм, 1963) смотреть онлайн бесплатно
9.01963, Все остается людям
Драма96 мин0+
О фильме
Известный ученый Дронов работает в Новосибирске над созданием суперсовременного двигателя. У него очень больное сердце, он боится не успеть довести дело до конца, а испытание двигателя на заводе в Москве, как назло, уже не в первый раз проходит неудачно. Дронов отказывается от всей остальной работы, даже перепоручает руководство институтом своему ученику Морозову...
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ГНРежиссёр
Георгий
Натансон
- НЧАктёр
Николай
Черкасов
- СПАктриса
Софья
Пилявская
- АПАктёр
Андрей
Попов
- ЭБАктриса
Элина
Быстрицкая
- ИОАктёр
Игорь
Озеров
- ИГАктёр
Игорь
Горбачев
- ГААктриса
Галина
Анисимова
- Актёр
Ефим
Копелян
- БРАктёр
Борис
Рыжухин
- Актёр
Аркадий
Трусов
- ТСПродюсер
Тамара
Самознаева
- СИОператор
Сергей
Иванов
- ВЧКомпозитор
Владлен
Чистяков