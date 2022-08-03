Все остается людям (фильм, 1963) смотреть онлайн бесплатно

Известный ученый Дронов работает в Новосибирске над созданием суперсовременного двигателя. У него очень больное сердце, он боится не успеть довести дело до конца, а испытание двигателя на заводе в Москве, как назло, уже не в первый раз проходит неудачно. Дронов отказывается от всей остальной работы, даже перепоручает руководство институтом своему ученику Морозову...

