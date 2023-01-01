Авария
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Авария (фильм, 1965) смотреть онлайн бесплатно

8.71965, Авария
Детектив92 мин18+

О фильме

У солидного служащего крупной фирмы в дороге ломается машина. Вызвана ремонтная бригада, но доедет до места она не скоро. Нужно как-то скоротать время. Неподалеку от шоссе есть дом, а в нем несколько стариков. Они предлагают сыграть в игру. Путешественник будет обвиняемым в убийстве, а хозяева исполнят роли судей, адвоката и даже палача...

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Страна
СССР
Жанр
Детектив
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Авария»