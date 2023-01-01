Авария (фильм, 1965) смотреть онлайн бесплатно

О фильме
У солидного служащего крупной фирмы в дороге ломается машина. Вызвана ремонтная бригада, но доедет до места она не скоро. Нужно как-то скоротать время. Неподалеку от шоссе есть дом, а в нем несколько стариков. Они предлагают сыграть в игру. Путешественник будет обвиняемым в убийстве, а хозяева исполнят роли судей, адвоката и даже палача...
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Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ВЖРежиссёр
Витаутас
Жалакявичюс
- Актёр
Регимантас
Адомайтис
- РПАктёр
Ростислав
Плятт
- ББАктёр
Бронюс
Бабкаускас
- ЮЯАктёр
Юри
Ярвет
- ИМАктриса
Ирина
Мирошниченко
- НШАктёр
Николай
Шацкий
- Актёр
Валентин
Никулин
- ЮТАктёр
Юрий
Толубеев
- НКАктриса
Наталья
Кустинская
- ВЖСценарист
Витаутас
Жалакявичюс
- ФДСценарист
Фридрих
Дюрренматт
- Актёр дубляжа
Вячеслав
Шалевич
- ГКАктёр дубляжа
Георгий
Куликов
- АКАктёр дубляжа
Алексей
Консовский
- ВФАктёр дубляжа
Владимир
Ферапонтов
- АКОператор
Анатолий
Кузнецов
- ВОКомпозитор
Вячеслав
Овчинников