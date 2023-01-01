И никто другой (фильм, 1968) смотреть онлайн бесплатно
8.41968, И никто другой
Драмы72 мин18+
Сюжет
По пути следования к месту заключения Казанков, ранее сознавшийся в убийстве, выпрыгнул из вагона и погиб. Узнав об этом, опытный судья, который вел дело осужденного, решил вернуться к делу Казанкова. Позже он убедится в том, что поспешил с вынесением приговора...
И никто другой смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ИШРежиссёр
Иосиф
Шульман
- Актриса
Майя
Булгакова
- НФАктриса
Надежда
Федосова
- СГАктёр
Сергей
Гурзо мл.
- ПЛАктёр
Петр
Любешкин
- ИШАктёр
Иван
Шатило
- ЕТАктёр
Евгений
Тетерин
- ЛВАктриса
Людмила
Вагнер
- Актриса
Марианна
Вертинская
- СХАктёр
Степан
Хацкевич
- СТАктриса
Светлана
Турова
- СНСценарист
Семен
Нагорный
- ЮСОператор
Юрий
Сокол
- ГВКомпозитор
Генрих
Вагнер