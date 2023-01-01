И никто другой
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И никто другой

И никто другой (фильм, 1968) смотреть онлайн бесплатно

8.41968, И никто другой
Драмы72 мин18+

Сюжет

По пути следования к месту заключения Казанков, ранее сознавшийся в убийстве, выпрыгнул из вагона и погиб. Узнав об этом, опытный судья, который вел дело осужденного, решил вернуться к делу Казанкова. Позже он убедится в том, что поспешил с вынесением приговора...

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Информация

Страна
СССР
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.1 IMDb