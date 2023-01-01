Биография

Марианна Вертинская — российская театральная и киноактриса. В 1991 году получила звание Заслуженной артистки России. Родилась в Китайской республике 28 июля 1943 года. Мама Марианны работала киноактрисой. Отец — Александр Вертинский, знаменитый певец-шансонье. После начала японо-китайской войны семья вернулась в СССР. Будущая актриса училась в Щукинском театральном училище, а после окончания играла во второстепенных ролях театра им. Вахтангова «Мещанин во дворянстве», «Молодость театра». В кино актриса играла преимущественно главные роли, среди которых «Застава Ильича», «Семь невест ефрейтора Збруева» и другие. За ее плечами съемки в 42 кинокартинах. Творческую карьеру завершила съемками в телесериале «Одна любовь души моей» в 2007 году, сыграв гадалку.