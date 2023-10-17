Город мастеров
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Город мастеров

Фильм Город мастеров (1965)

9.11965, Город мастеров
Фэнтези, Приключения79 мин12+

О фильме

Однажды город веселых тружеников захватили чужеземцы и поработили его мирных жителей. Но это несчастье было недолгим. Дух свободы гулял по городу и пробуждал в угнетенных гордость. Главным вольнодумцем был городской дворник. Горбатый балагур меньше всего вызывал опасений у городских властей. Когда труженики были готовы сражаться за свободу, им на помощь пришли лесные партизаны, посредником у которых был горбун.

Страна
СССР
Жанр
Семейный, Исторический, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Город мастеров»