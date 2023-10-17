Однажды город веселых тружеников захватили чужеземцы и поработили его мирных жителей. Но это несчастье было недолгим. Дух свободы гулял по городу и пробуждал в угнетенных гордость. Главным вольнодумцем был городской дворник. Горбатый балагур меньше всего вызывал опасений у городских властей. Когда труженики были готовы сражаться за свободу, им на помощь пришли лесные партизаны, посредником у которых был горбун.

