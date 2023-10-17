Фильм Город мастеров (1965)
9.11965, Город мастеров
Фэнтези, Приключения79 мин12+
О фильме
Однажды город веселых тружеников захватили чужеземцы и поработили его мирных жителей. Но это несчастье было недолгим. Дух свободы гулял по городу и пробуждал в угнетенных гордость. Главным вольнодумцем был городской дворник. Горбатый балагур меньше всего вызывал опасений у городских властей. Когда труженики были готовы сражаться за свободу, им на помощь пришли лесные партизаны, посредником у которых был горбун.
СтранаСССР
ЖанрСемейный, Исторический, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Время79 мин / 01:19
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ВБРежиссёр
Владимир
Бычков
- ГЛАктёр
Георгий
Лапето
- Актриса
Марианна
Вертинская
- ЛЛАктёр
Лев
Лемке
- ЕУАктриса
Елизавета
Уварова
- СКАктёр
Савелий
Крамаров
- ПШАктёр
Павел
Шпрингфельд
- РФАктёр
Роман
Филиппов
- ВБАктёр
Василий
Бычков
- Актёр
Зиновий
Гердт
- Актёр
Игорь
Ясулович
- НЭСценарист
Николай
Эрдман
- АЖПродюсер
Аким
Жук
- Актёр дубляжа
Игорь
Ясулович
- АКХудожница
А.
Кавецкая
- ВКМонтажёр
Вера
Коляденко
- АКОператор
Александр
Княжинский
- ОККомпозитор
Олег
Каравайчук