Город мастеров
Актёры и съёмочная группа фильма «Город мастеров»

Актёры и съёмочная группа фильма «Город мастеров»

Режиссёры

Владимир Бычков

Режиссёр

Актёры

Георгий Лапето

АктёрКараколь
Марианна Вертинская

АктрисаВероника
Лев Лемке

Актёргерцог де Маликорн
Елизавета Уварова

Актрисатётушка Тафаро
Савелий Крамаров

АктёрКлик-Кляк
Павел Шпрингфельд

Актёрбургомистр Мушерон
Роман Филиппов

Актёрбарон
Василий Бычков

Актёр
Зиновий Гердт

Актёрхудожник
Игорь Ясулович

АктёрФирен

Сценаристы

Николай Эрдман

Сценарист

Продюсеры

Аким Жук

Продюсер

Актёры дубляжа

Игорь Ясулович

Актёр дубляжа

Художники

А. Кавецкая

Художница

Монтажёры

Вера Коляденко

Монтажёр

Операторы

Александр Княжинский

Оператор

Композиторы

Олег Каравайчук

Композитор