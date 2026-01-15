Високосный год
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Високосный год

Високосный год (фильм, 1961) смотреть онлайн

8.61961, Високосный год
Драма, Криминал88 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

О фильме

Готовясь к встрече Нового года, никто из героев не предполагал, какие драматические события обрушатся на них, как сложно и неожиданно переплетутся судьбы трех семей, как нелегко будет оправиться от пережитого...

Страна
СССР
Жанр
Криминал, Драма
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Високосный год»