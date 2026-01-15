Високосный год (фильм, 1961) смотреть онлайн
8.61961, Високосный год
Драма, Криминал88 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
О фильме
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.9 IMDb
- АЭРежиссёр
Анатолий
Эфрос
- ЕФАктриса
Елена
Фадеева
- ИСАктёр
Иннокентий
Смоктуновский
- ЕСАктриса
Евгения
Солдатова
- ВМАктёр
Василий
Макаров
- ВЕАктриса
Виктория
Ермольева
- МЛАктёр
Михаил
Логвинов
- Актёр
Валентин
Никулин
- ПШАктёр
Павел
Шальнов
- ЕААктёр
Евгений
Агуров
- ЭЦАктриса
Эмма
Цесарская
- Актриса
Марианна
Вертинская
- ВПАктёр
Владимир
Паперный
- НЗАктёр
Николай
Закиев
- Актёр
Лев
Дуров
- НМАктёр
Николай
Малюгин
- ДОАктёр
Дмитрий
Орловский
- АДАктриса
Александра
Денисова
- АБАктриса
Ангелина
Белая
- ИВАктриса
Инна
Выходцева
- АБАктриса
Алла
Будницкая
- АНАктёр
Анатолий
Николаев
- АКАктёр
Александр
Кузнецов
- МСАктёр
Михаил
Семенихин
- ВЗАктёр
Виктор
Зозулин
- АФАктёр
Александр
Фролов
- ВПСценарист
Вера
Панова
- ЛКМонтажёр
Л.
Кузнецова
- КХКомпозитор
Карэн
Хачатурян