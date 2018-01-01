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Wink
Виктория Ермольева
Виктория Ермольева
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Карьера
Актриса
Дата рождения
11 января 1928 г.
(76 лет)
Дата смерти
27 июля 2004 г.
Фильмография
Все
Актриса
Актриса
8.5
Високосный год
1961
, 88 мин