Его звали Роберт (фильм, 1967) смотреть онлайн бесплатно
8.61967, Его звали Роберт
Фантастика, Комедия80 мин12+
О фильме
Молодой ученый создает биохимическую модель человека. Роботу «РБ-235», точной копии своего создателя, дали возможность выйти за пределы института и пожить по-человечески.
СтранаСССР
ЖанрКомедия, Фантастика
КачествоSD
Время80 мин / 01:20
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ИОРежиссёр
Илья
Ольшвангер
- Актёр
Олег
Стриженов
- Актриса
Марианна
Вертинская
- АДАктёр
Алексей
Драницын
- ПКАктёр
Пантелеймон
Крымов
- НМАктриса
Нина
Мамаева
- ММАктёр
Марсель
Марсо
- ВПАктёр
Владимир
Поболь
- МПАктёр
Михаил
Пуговкин
- ЮТАктёр
Юрий
Толубеев
- ИЕАктёр
Игорь
Ефимов
- ЮПСценарист
Юзеф
Принцев
- АТПродюсер
А.
Тарасов
- ЕММонтажёр
Елена
Миронова
- АПКомпозитор
Андрей
Петров