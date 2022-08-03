Его звали Роберт (фильм, 1967) смотреть онлайн бесплатно

Его звали Роберт
Молодой ученый создает биохимическую модель человека. Роботу «РБ-235», точной копии своего создателя, дали возможность выйти за пределы института и пожить по-человечески.

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Фантастика
Качество
SD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.6 IMDb